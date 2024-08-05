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Мітинг під будівлею ТЦК у Ковелі: поліція відкрила два кримінальних провадження

Понеділок 05 серпня 2024 13:13
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Мітинг під будівлею ТЦК у Ковелі: поліція відкрила два кримінальних провадження Фото: поліція відкрила два кримінальних провадження через мітин під будівлею ТЦК у Ковелі (facebook.com/volynarmy)
Автор: Сергій Пишкін

Поліція відкрила два кримінальні провадження через сутичку біля приміщення місцевого територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП) у Ковелі, яка сталась 3 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції у Волинській області.

Як розповідає поліція, 3 серпня до правоохоронців надійшло повідомлення щодо десятків людей, які зібрались біля приміщення ТЦК та СП Ковеля та висловлювали своє невдоволення роботою його підрозділу.

"На місце спрямували наряди поліції для охорони публічного порядку. Також працювала слідчо-оперативна група поліції. Наразі правоохоронці продовжують встановлювати учасників інциденту, опитувати очевидців та з’ясовувати інші деталі події", - пише поліція.

Було відкрито два кримінальні провадження:

  • за ч. 1 ст. 295 (заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку);
  • ч. 1 ст. 293 Кримінального Кодексу України (групове порушення громадського порядку).

Сутичка біля ТЦК Ковеля

3 серпня в Ковелі трьох військовозобов'язаних запросили до ТЦК для перевірки їхнього відношення до військової служби. Тим часом у соціальних мережах почали поширюватись заклики до бунту, які зрештою переросли у мітинг під будівлею ТЦК. У Волинському ТЦК звинуватили у конфлікті "російські спецслужби".

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