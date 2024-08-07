Задержание студента в вагоне поезда представителями ТЦК: в ОК "Запад" опровергли данные СМИ

"Итак, на Закарпатье в одном из поездов сфотографировали военных. Заявили, что это военнослужащие ТЦК, которые мобилизуют граждан. Это неправда. На фото не военнослужащий ВСУ, это пограничник, проверяющий документы", - пояснили в ведомстве.

В ОК "Запад" также обратились к журналистам одного из изданий с требованием опровергнуть информацию о военнослужащих ТЦК.

"Все остальные призываем к информационной гигиене", - призвали там.