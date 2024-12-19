Затримання керівника КРАІЛ і новий транш для України від ЄС: новини за 18 грудня

Українські правоохоронці затримали керівника КРАІЛ Івана Рудого. Тим часом ЄС передав Україні транш у розмірі понад 4 млрд євро.

Більш детально про те, що сталося в середу, 18 грудня, - в матеріалі РБК-Україна .

ДБР підтвердило затримання керівника КРАІЛ і розкрило подробиці справи

Держбюро розслідувань затримало керівника Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. Його підозрюють у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах.

Зокрема, йдеться про підтримку діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни. За даними джерел РБК-Україна - це Pin-Up.

Україна отримала транш на 4,1 млрд євро від Євросоюзу

Україна отримала від Єврокомісії транш на 4,1 млрд євро за програмою Ukraine Facility. Загальний обсяг допомоги у 2024 році досяг 16,1 млрд євро.

"Ця підтримка відображає значний прогрес України в ключових реформах, викладених у Плані для України, від боротьби з корупцією до енергетики та захисту довкілля", - написав Денис Шмигаль.

Ніхто не має права вести переговори з Путіним без України, - Зеленський

Жоден лідер не має права вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним без Києва, оскільки саме Україна є жертвою в цій війні, зазначив президент України Володимир Зеленський.

"Ми ніколи і нікому не делегували цей мандат. Ми - жертви. Було б несправедливо, якби кожен почав говорити, як має жити країна. Французи у Франції, італійці в Італії чи американці в США знають, чого вони хочуть для себе. Так само й українці", - заявив президент.

У ЄС обговорюють відправлення миротворців в Україну: Reuters дізналося ймовірну кількість

Європейські країни обговорюють відправлення миротворчих військ в Україну. Ініціативу виявив президент Франції Еммануель Макрон, а обговорення перебуває на ранніх стадіях, повідомляє Reuters.

Зеленський пояснив ефект від ударів по території Росії

Російський диктатор Володимир Путін зменшує удари по Україні в той момент, коли Київ починає бити по території Російської Федерації, зазначив президент Володимир Зеленський.

За його словами, така "відповідь" не сподобається росіянам.

У Ростовській області атакували одне з найбільших хімпідприємств Росії, - ЦПД

У Ростовській області під атакою перебував "Комбінат Кам'янський". Це одне з найбільших хімічних підприємств у Росії, яке виробляє паливо для ракет, розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Комбінат спеціалізується на виготовленні твердопаливних компонентів для ракетних двигунів.

Україна цього року не отримає бельгійські F-16, - Le Soir

Україна не отримає обіцяні бельгійські винищувачі F-16 цього року. Це пов'язано з відсутністю достатньо підготовлених льотчиків.

Як пише Le Soir, причина в затримці поставок - відсутність достатньо підготовлених українських пілотів і дефіцит запчастин.