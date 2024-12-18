Зеленський пояснив ефект від ударів по території Росії

Російський диктатор Володимир Путін зменшує удари по Україні в той момент, коли Київ починає бити по території Російської Федерації. Він боїться, що така "відповідь" не сподобається його суспільству.

"Безумовно, Росія і б'є, і буде бити далі по розподільчих станціях, і буде бити також по газосховищах тощо. Ну будемо захищати як можемо", - сказав президент.

Він зауважив, що Україні треба більше систем протиповітряної оборони, більше побудови фізичного захисту, а також більше далекобійних можливостей для військових.

"Тому що Путін зменшує удари по Україні в той момент, коли ти починаєш бити по території РФ. Він дуже боїться, що його суспільство буде цим незадоволено. Він дуже боїться, що він може втратити електрику і газопостачання. З такими варварами треба діяти зрозумілими для нього методами", - підкреслив Зеленський.