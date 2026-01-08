Затриманий США танкер прикидався російським, щоб уникнути санкцій, - Венс

За його словами, нафтовий танкер, який раніше мав назву Bella 1, минулого місяця не дозволив американським службам піднятися на борт, а пізніше, наприкінці грудня, перейшов на російську реєстрацію під назвою Marinera, щоб отримати захист РФ.

"Це був фейковий російський нафтовий танкер. Вони, по суті, намагалися видати себе за російський нафтовий танкер, щоб уникнути санкцій", - сказав Венс.

Танкер Marinera не мав на борту нафти, але США стверджують, що він належить до "тіньового флоту" суден, які використовують для транспортування підсанкційної нафти з Венесуели.