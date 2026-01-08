Задержанный США танкер притворялся российским, чтобы избежать санкций, - Вэнс

По его словам, нефтяной танкер, который ранее назывался Bella 1, в прошлом месяце не позволил американским службам подняться на борт, а позже, в конце декабря, перешел на российскую регистрацию под названием Marinera, чтобы получить защиту РФ.

"Это был фейковый российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкций", - сказал Вэнс.

Танкер Marinera не имел на борту нефти, но США утверждают, что он принадлежит к "теневому флоту" судов, которые используют для транспортировки подсанкционной нефти из Венесуэлы.