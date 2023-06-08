ua ru
Чт, 08 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Підрив Каховської ГЕС: Дніпром дрейфує велика кількість мін

Новость на русском →
Четвер 08 червня 2023 17:20
Підрив Каховської ГЕС: Дніпром дрейфує велика кількість мін Фото: Дніпром дрейфує велика кількість мін після підриву Каховської ГЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Після підриву Каховської ГЕС росіянами у Дніпрі спостерігається велика кількість мін. Їх вже виносить на берег.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Оперативного командування "Південь" Владислава Назарова у Telegram.

Він зазначив, що після підриву Каховської ГЕС течія забирає сміття, уламки різних предметів, човни і навіть будівельні конструкції. Вони вже частково перебувають у Чорному морі.

"Потоками також зривало мінно-вибухові загородження, які окупанти облаштовували на лівому березі. Наразі велика кількість мін дрейфує у воді за течією", - наголосив Назаров.

За його словами, одну з таких протидесантних мін уже виявили на березі Одеської області. Її знищили.

Назаров розповів, що вздовж берегів Дніпра, чорноморського узбережжя Миколаївської та Одеської областей посилено мінну небезпеку.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок цього низку населених пунктів Херсонської області затопило.

У Міноборони України попереджали, що сильною течією почало змивати мінні загородження окупантів. Міни може виносити на берег, це є великою загрозою для мирних жителів.

Більш детально про наслідки теракту росіян станом на 8 червня - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Днипро Каховська ГЕС Війна Росії проти України
NEWS
Підрив Каховської ГЕС: все, що відомо про наслідки на 8 червня
Підрив Каховської ГЕС: все, що відомо про наслідки на 8 червня
DAILY
Вогонь, вода та електрошок. Як херсонські партизани пережили тортури та російський полон
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вогонь, вода та електрошок. Як херсонські партизани пережили тортури та російський полон