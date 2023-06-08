Мінна загроза. Жителів Одеської області закликали не гуляти узбережжям Чорного моря

Жителям Одеської області необхідно відмовитися від прогулянок узбережжям Чорного моря. Там можуть бути міни після підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

Він розповів, що після вибуху на Каховській ГЕС велика кількість сміття та уламків зараз перебуває у Чорному морі. Також вода виносить на берег міни, розтяжки та нерозірвані боєприпаси.

За словами чиновника, роботу з очищення акваторії моря вже розпочато. Її проводять санітарні та екологічні служби, підрозділи ДСНС та поліції, волонтери.

"У зв'язку з цим звертаюся з проханням до мешканців Одеської області: утримуйтесь від знаходження на узбережжі моря, у тому числі пляжах, до завершення робіт з ліквідації наслідків. Запевняю, ситуація контрольована", - зазначив Кіпер.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, 6 червня окупанти підірвали Каховську ГЕС за допомогою мін. Внаслідок руйнування греблі частину населених пунктів Херсонської області почало затоплювати. При цьому під водою опинилися мінні поля, які ворог встановив на лівобережжі регіону.

Ці міни дрейфують у бік Чорного моря. Їх може виносити на берег. Зокрема, в Одеській області вже знищили одну таку міну.

Про мінну небезпеку вже попередили у ОК "Південь". Там заявляють, що у Дніпрі зараз перебуває велика кількість мін.