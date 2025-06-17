Без заторів і дешевше за маршрутку: з Києва їздитиме зручний регіональний експрес УЗ

Національний перевізник "Укрзалізниця" запускає регіональний експрес, який сполучатиме Київську та Житомирську області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Згідно з інформацією акціонерного товариства, вже незабаром на маршрут вийде регіональний експрес №856/855 сполученням "Житомир - Київ - Житомир".
Уточнюється, що його запускають з 27 червня 2025 року.
В УЗ повідомили також, що завдяки йому до Житомира зі столиці можна буде доїхати:
"Крім того, квиток на залізничний експрес вийде майже у 2,5 раза дешевшим за маршрутку", - додали у компанії.
В "Укрзалізниці" повідомили, що на цьому маршруті курсуватиме модернізований електропоїзд з місцями для сидіння 3-го класу - комфортний, світлий і просторий.
Зазначається, що він має:
Громадянам розповіли, що регіональний експрес зупинятиметься тільки у Фастові.
Звідти пасажири зможуть продовжити подорож приміськими поїздами у напрямку:
Водночас у Києві мешканці регіону зможуть здійснити пересадку на міжнародні поїзди до Будапешта та Перемишля.
Разом із тим в УЗ нагадали, що зараз також курсують щоденні приміські поїзди:
В УЗ поділились також графіком руху електропоїзда, який курсуватиме щодня у будні.
Електропоїзд №855 "Київ - Житомир" з 27 червня їздитиме так:
Електропоїзд №856 "Житомир - Київ" з 30 червня курсуватиме з урахуванням ремонтних робіт на ділянці:
Тим часом з 1 серпня електропоїзд №856 "Житомир - Київ" буде їздити дещо швидше:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що новий рейс УЗ запускають між Києвом і Львовом.
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