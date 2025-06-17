Без пробок и дешевле маршрутки: из Киева будет ездить удобный региональный экспресс УЗ

Национальный перевозчик "Укрзализныця" запускает региональный экспресс, который будет соединять Киевскую и Житомирскую области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Согласно информации акционерного общества, уже вскоре на маршрут выйдет региональный экспресс №856/855 сообщением "Житомир - Киев - Житомир".
Уточняется, что его запускают с 27 июня 2025 года.
В УЗ сообщили также, что благодаря ему в Житомир из столицы можно будет доехать:
"Кроме того, билет на железнодорожный экспресс выйдет почти в 2,5 раза дешевле маршрутки", - добавили в компании.
В "Укрзализныце" сообщили, что на этом маршруте будет курсировать модернизированный электропоезд с местами для сидения 3-го класса - комфортный, светлый и просторный.
Отмечается, что он имеет:
Гражданам рассказали, что региональный экспресс будет останавливаться только в Фастове.
Оттуда пассажиры смогут продолжить путешествие пригородными поездами в направлении:
В то же время в Киеве жители региона смогут осуществить пересадку на международные поезда в Будапешт и Перемышль.
Вместе с тем в УЗ напомнили, что сейчас также курсируют ежедневные пригородные поезда:
В УЗ поделились также графиком движения электропоезда, который будет курсировать ежедневно в будни.
Электропоезд №855 "Киев - Житомир" с 27 июня будет ездить так:
Электропоезд №856 "Житомир - Киев" с 30 июня будет курсировать с учетом ремонтных работ на участке:
Между тем с 1 августа электропоезд №856 "Житомир - Киев" будет ездить несколько быстрее:
Напомним, ранее мы рассказывали, что новый рейс УЗ запускают между Киевом и Львовом.
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