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Без пробок и дешевле маршрутки: из Киева будет ездить удобный региональный экспресс УЗ

Из Киева в Житомир и обратно будет курсировать новый региональный экспресс УЗ (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

Национальный перевозчик "Укрзализныця" запускает региональный экспресс, который будет соединять Киевскую и Житомирскую области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Когда УЗ запускает новый региональный экспресс

Согласно информации акционерного общества, уже вскоре на маршрут выйдет региональный экспресс №856/855 сообщением "Житомир - Киев - Житомир".

Уточняется, что его запускают с 27 июня 2025 года.

В УЗ сообщили также, что благодаря ему в Житомир из столицы можно будет доехать:

  • за гарантированные 2 часа с лишним - без пробок;
  • с качественными туалетами;
  • с достаточным местом для багажа.

"Кроме того, билет на железнодорожный экспресс выйдет почти в 2,5 раза дешевле маршрутки", - добавили в компании.

Какой поезд будет курсировать на этом маршруте

В "Укрзализныце" сообщили, что на этом маршруте будет курсировать модернизированный электропоезд с местами для сидения 3-го класса - комфортный, светлый и просторный.

Отмечается, что он имеет:

  • инклюзивный салон с местами для людей с инвалидностью;
  • места для велосипедов;
  • пеленальные столики;
  • таблички шрифтом Брайля;
  • возможность зарядить гаджеты.

Где будет останавливаться экспресс и чем это удобно

Гражданам рассказали, что региональный экспресс будет останавливаться только в Фастове.

Оттуда пассажиры смогут продолжить путешествие пригородными поездами в направлении:

  • Белой Церкви;
  • Мироновки.

В то же время в Киеве жители региона смогут осуществить пересадку на международные поезда в Будапешт и Перемышль.

Вместе с тем в УЗ напомнили, что сейчас также курсируют ежедневные пригородные поезда:

  • №7034 "Житомир - Киев" (отправление - в 07:48 и прибытие - в 11:35);
  • №7037 "Киев - Житомир" (отправление - в 15:29 и прибытие - в 18:53).

График движения экспресса УЗ из Киева и обратно

В УЗ поделились также графиком движения электропоезда, который будет курсировать ежедневно в будни.

Электропоезд №855 "Киев - Житомир" с 27 июня будет ездить так:

  • отправление с начальной станции - в 17:48;
  • отправление из Фастова - в 18:30;
  • прибытие на конечную остановку - в 19:58.

Электропоезд №856 "Житомир - Киев" с 30 июня будет курсировать с учетом ремонтных работ на участке:

  • отправление с начальной станции - в 06:18;
  • отправление из Фастова - в 07:49;
  • прибытие на конечную остановку - в 08:44.

Между тем с 1 августа электропоезд №856 "Житомир - Киев" будет ездить несколько быстрее:

  • отправление с начальной станции - в 06:18;
  • отправление из Фастова - в 07:49;
  • ускорение и прибытие на конечную остановку - в 08:37.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее мы рассказывали, что новый рейс УЗ запускают между Киевом и Львовом.

Читайте также, когда открывается продажа билетов на поезда УЗ и как их можно автоматически отслеживать и выкупать, чтобы запланированная поездка не сорвалась.

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