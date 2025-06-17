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Поїде вже на вихідних: між Києвом і Львовом запускають новий рейс УЗ

Вівторок 17 червня 2025 12:12
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Поїде вже на вихідних: між Києвом і Львовом запускають новий рейс УЗ УЗ запускає новий швидкий поїзд з Києва до Львова і назад (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

Національний перевізник "Укрзалізниця" запускає додатковий швидкий поїзд сполученням "Львів - Київ - Львів". Він буде курсувати вже найближчими вихідними.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Графік руху додаткового поїзду УЗ і поради пасажирам

Згідно з інформацією акціонерного товариства, додатковий швидкий поїзд №292/291 "Львів - Київ - Львів" призначають:

  • на 21 червня 2025 року;
  • на 22 червня 2025 року.

"Вже найближчими вихідними "Укрзалізниця" запустить додаткові рейси між Києвом та Львовом", - повідомили пасажирам.

Графік руху буде таким:

  • поїзд №291 "Київ - Львів": відправлення - о 09:14, прибуття - о 17:04;
  • поїзд №292 "Львів - Київ": відправлення - о 13:15, прибуття - о 20:37.

Наголошується, що у складі поїзда - купейні вагони з кондиціонуванням повітря, однак у сидячому форматі.

Тож під час вибору місць пасажирам радять звертати увагу на те, що:

  • непарні місця - розташовані біля вікна;
  • парні місця - біля дверей купе.

Насамкінець в УЗ повідомили, що квитки на ці рейси вже доступні:

  • у застосунку "Укрзалізниці";
  • на сайті;
  • у касах вокзалів.

"Плануйте подорожі завчасно - подорожуйте зручно з "Укрзалізницею", - підсумували у компанії.

Поїде вже на вихідних: між Києвом і Львовом запускають новий рейс УЗПублікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, що влітку українці традиційно починають подорожувати більше у різних напрямках.

З огляду на це "Укрзалізниця" призначила 18 пар нових пасажирських поїздів, додала вагони до вже існуючих, а також змінила й удосконалила деякі маршрути та графіки руху.

Крім того, УЗ додала важливу зупинку на маршруті "Херсон - Миколаїв".

Читайте також, коли відкривається продаж квитків на поїзди УЗ та як можна автоматично відстежувати й викуповувати квитки, щоб запланована поїздка не зірвалась.

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