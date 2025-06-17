Поїде вже на вихідних: між Києвом і Львовом запускають новий рейс УЗ

Національний перевізник "Укрзалізниця" запускає додатковий швидкий поїзд сполученням "Львів - Київ - Львів". Він буде курсувати вже найближчими вихідними.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

"Плануйте подорожі завчасно - подорожуйте зручно з "Укрзалізницею", - підсумували у компанії.

Насамкінець в УЗ повідомили, що квитки на ці рейси вже доступні :

Тож під час вибору місць пасажирам радять звертати увагу на те, що:

Наголошується, що у складі поїзда - купейні вагони з кондиціонуванням повітря, однак у сидячому форматі .

"Вже найближчими вихідними "Укрзалізниця" запустить додаткові рейси між Києвом та Львовом", - повідомили пасажирам.

Нагадаємо, що влітку українці традиційно починають подорожувати більше у різних напрямках.

З огляду на це "Укрзалізниця" призначила 18 пар нових пасажирських поїздів, додала вагони до вже існуючих, а також змінила й удосконалила деякі маршрути та графіки руху.

Крім того, УЗ додала важливу зупинку на маршруті "Херсон - Миколаїв".

Читайте також, коли відкривається продаж квитків на поїзди УЗ та як можна автоматично відстежувати й викуповувати квитки, щоб запланована поїздка не зірвалась.

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