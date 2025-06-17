Поїде вже на вихідних: між Києвом і Львовом запускають новий рейс УЗ
Національний перевізник "Укрзалізниця" запускає додатковий швидкий поїзд сполученням "Львів - Київ - Львів". Він буде курсувати вже найближчими вихідними.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Графік руху додаткового поїзду УЗ і поради пасажирам
Згідно з інформацією акціонерного товариства, додатковий швидкий поїзд №292/291 "Львів - Київ - Львів" призначають:
- на 21 червня 2025 року;
- на 22 червня 2025 року.
"Вже найближчими вихідними "Укрзалізниця" запустить додаткові рейси між Києвом та Львовом", - повідомили пасажирам.
Графік руху буде таким:
- поїзд №291 "Київ - Львів": відправлення - о 09:14, прибуття - о 17:04;
- поїзд №292 "Львів - Київ": відправлення - о 13:15, прибуття - о 20:37.
Наголошується, що у складі поїзда - купейні вагони з кондиціонуванням повітря, однак у сидячому форматі.
Тож під час вибору місць пасажирам радять звертати увагу на те, що:
- непарні місця - розташовані біля вікна;
- парні місця - біля дверей купе.
Насамкінець в УЗ повідомили, що квитки на ці рейси вже доступні:
- у застосунку "Укрзалізниці";
- на сайті;
- у касах вокзалів.
"Плануйте подорожі завчасно - подорожуйте зручно з "Укрзалізницею", - підсумували у компанії.
Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, що влітку українці традиційно починають подорожувати більше у різних напрямках.
З огляду на це "Укрзалізниця" призначила 18 пар нових пасажирських поїздів, додала вагони до вже існуючих, а також змінила й удосконалила деякі маршрути та графіки руху.
Крім того, УЗ додала важливу зупинку на маршруті "Херсон - Миколаїв".
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