Затори неминучі? У Києві на тиждень обмежують рух ключовим проспектом (схема)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві почали обмежувати рух великовагового автомобільного транспорту.

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