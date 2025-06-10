Затори неминучі? У Києві на тиждень обмежують рух ключовим проспектом (схема)

У Києві відзавтра частково обмежать рух одним з ключових проспектів, через що можуть утворитись затори.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що з середи, 11 червня, частково обмежуватимуть рух проспектом Соборності.
Такі зміни для водіїв триватимуть впродовж тижня - до середи, 18 червня.
Уточнюється, що у цей період дорожники КП ШЕУ Дніпровського району ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці:
Наголошується, що ремонтні роботи проводитимуть:
"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту", - підсумували у КМДА.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві почали обмежувати рух великовагового автомобільного транспорту.
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