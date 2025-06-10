Пробки неизбежны? В Киеве на неделю ограничивают движение по ключевому проспекту (схема)

В Киеве с завтрашнего дня частично ограничат движение по одному из ключевых проспектов, из-за чего могут образоваться пробки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что со среды, 11 июня, частично будут ограничивать движение по проспекту Соборности.
Такие изменения для водителей продлятся в течение недели - до среды, 18 июня.
Уточняется, что в этот период дорожники КП ДЭУ Днепровского района будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на участке:
Отмечается, что ремонтные работы будут проводить:
"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута", - подытожили в КГГА.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве начали ограничивать движение тяжеловесного автомобильного транспорта.
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