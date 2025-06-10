Пробки неизбежны? В Киеве на неделю ограничивают движение по ключевому проспекту (схема)

Какой именно проспект в Киеве перекрывают и как надолго

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что со среды, 11 июня, частично будут ограничивать движение по проспекту Соборности.

Такие изменения для водителей продлятся в течение недели - до среды, 18 июня.

Уточняется, что в этот период дорожники КП ДЭУ Днепровского района будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на участке:

от Дарницкой площади;

до моста Патона.

Участок дороги, на котором движение транспорта будет частично ограничено (карта: kyivcity.gov.ua)

Отмечается, что ремонтные работы будут проводить:

поэтапно;

без одновременного перекрытия всех полос движения на указанном участке.

"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута", - подытожили в КГГА.