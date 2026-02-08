Затори в Києві у минулому? Що добудують на головній розв’язці столиці за 600 млн грн

У Києві оголосили тендер на 609,8 млн гривень для завершення реконструкції розв’язки на перетині Берестейського проспекту та вулиці Вадима Гетьмана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську раду.

Отож, влада Києва оголосила масштабний тендер, який має поставити крапку в одному з найтриваліших дорожніх проєктів міста.

Замовником робіт виступає КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва".

Очікувана вартість будівельних робіт становить 609,8 млн гривень з ПДВ. Дану суму сформували за оновленим кошторисом, який скоригували з урахуванням зауважень державного інституту "НДІпроектреконструкція".

Що саме добудують

Після підписання контракту новий підрядник має виконати комплекс завдань, на які чекають тисячі водіїв:

Нові з’їзди: будівництво двох бракуючих з’їздів зі шляхопроводу, що значно покращить логістику. Захист конструкцій: антикорозійна обробка та налаштування систем водовідведення. Безпека: встановлення сучасного бар’єрного та перильного огородження. Мережі: повне перевлаштування інженерних комунікацій під об’єктом. Комфорт: благоустрій прилеглої території. Трафік: організація дорожнього руху за постійною (фінальною) схемою. Фінал: офіційне введення розв’язки в експлуатацію.

Чому це важливо для киян

Реконструкція цієї ділянки має стратегічне значення для міста, адже перетин Берестейського проспекту та вулиці Вадима Гетьмана є одним із ключових транспортних вузлів Києва, який щоденно приймає інтенсивний потік автомобілів між Солом’янським і Шевченківським районами.

Завершення будівництва з’їздів допоможе:

зменшити затори в районі метро "Шулявська";

пришвидшити рух транзитного транспорту проспектом;

створити безпечні умови для пішоходів та громадського транспорту.

Закупівля проводиться через систему Prozorro згідно із законом "Про публічні закупівлі". Наразі триває прийом тендерних пропозицій.

Після визначення підрядника міська влада очікує на фінальне завершення багаторічного проєкту та зменшення транспортного навантаження на одному з найзавантаженіших напрямків столиці.