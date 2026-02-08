Пробки в Киеве в прошлом? Что достроят на главной развязке столицы за 600 млн грн
В Киеве объявили тендер на 609,8 млн грн для завершения реконструкции развязки на пересечении Берестейского проспекта и улицы Вадима Гетьмана.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Реконструкция транспортного узла на пересечении Берестейского проспекта и улицы Вадима Гетьмана (бывшая Шулявка) выходит на финишную прямую. Столичные власти объявили масштабный тендер, который должен поставить точку в одном из самых длительных дорожных проектов города.
Что известно о новом этапе работ?
КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" официально начало поиск генерального подрядчика. Согласно тендерной документации, ожидаемая стоимость завершающих работ составляет 609,8 млн грн.
Сумма была скорректирована с учетом современных смет и экспертных замечаний "НИИпроектреконструкция".
Что именно достроят: 7 ключевых этапов
После подписания контракта новый подрядчик должен выполнить комплекс задач, которых ждут тысячи водителей:
-
Новые съезды: Строительство двух недостающих съездов с путепровода, что значительно улучшит логистику.
-
Защита конструкций: Антикоррозийная обработка и настройка систем водоотвода.
-
Безопасность: Установка современного барьерного и перильного ограждения.
-
Сети: Полное переустройство инженерных коммуникаций под объектом.
-
Комфорт: Благоустройство прилегающей территории.
-
Трафик: Организация дорожного движения по постоянной (финальной) схеме.
-
Финал: Официальный ввод развязки в эксплуатацию.
Почему это важно для киевлян?
Развязка на Берестейском - это критическая артерия, соединяющая Соломенский и Шевченковский районы. Завершение строительства съездов поможет:
-
Уменьшить пробки в районе метро "Шулявская".
-
Ускорить движение транзитного транспорта по проспекту.
-
Создать безопасные условия для пешеходов и общественного транспорта.
Закупка проводится через систему Prozorro согласно закону "О публичных закупках". В настоящее время продолжается прием тендерных предложений.