Майже 3000 гривень за поїздку: у Києві через негоду злетіли ціни на таксі

Четвер 05 лютого 2026 11:31
Майже 3000 гривень за поїздку: у Києві через негоду злетіли ціни на таксі Фото: У Києві 5 лютого злетіли ціни на таксі (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Києві у четвер, 5 лютого, на тлі погіршення погодних умов різко зросли ціни на послуги таксі. У сервісах фіксують підвищений попит, через що вартість окремих поїздок сягає майже 3 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Читайте також: "Це катастрофа, але наша реальність": найскладніша зима для Києва у цифрах і фактах

Зокрема, один із сервісів таксі пропонує поїздку від станції метро "Лісова" до Центрального залізничного вокзалу за 384 гривні у стандартному тарифі без знижки. Водночас за опцію швидкої подачі авто доведеться заплатити вже 561 гривню. У додатку зазначається, що підвищення вартості є тимчасовим і пов’язане зі зростанням попиту.

Ціни на таксі у Києві зранку 5 лютого (скриншот РБК-Україна)

В іншому сервісі аналогічна поїздка класу "стандарт" коштує 526 гривень без урахування знижок. Дорожчими є поїздки з тваринами, а також тарифи "комфорт" і "бізнес". Окремо доступний клас "Prime" - брендований автомобіль з додатковими опціями, зокрема Wi-Fi, зарядними пристроями та водою. Така поїздка обійдеться у 859 гривень без знижки.

Ціни на таксі у Києві зранку 5 лютого (скриншот РБК-Україна)

Ще один сервіс таксі встановив мінімальну вартість поїздки за маршрутом "Лісова" - Центральний вокзал на рівні 980 гривень для авто класу "стандарт". Найдорожчою є послуга "драйвер", коли пасажир їде на власному автомобілі, але за кермом працює професійний водій. У цьому випадку вартість поїздки сягає 2813 гривень.

Ціни на таксі у Києві зранку 5 лютого (скриншот РБК-Україна)

У сервісах таксі зазначають, що ціни можуть змінюватися залежно від погодних умов, попиту та завантаженості доріг.

Нагадаємо, вранці 5 лютого через снігопад Київ скували затори та ДТП. Рух транспорту ускладнений на ключових магістралях, мостах і в’їздах до столиці. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, водіїв закликають бути обережними.

РБК-Україна також писало, що в Україні 5 лютого після сильних морозів починається поступове потепління. У більшості регіонів очікується сніг, посилення південно-східного вітру та ожеледиця. Синоптики попереджають про пориви вітру і зниження відчутної температури, але загалом надалі прогнозують повільне підвищення температури.

