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Затопленные улицы, молния и ливень: последствия непогоды в Киеве

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Киев, Воскресенье 29 августа 2021 17:53
Затопленные улицы, молния и ливень: последствия непогоды в Киеве Фото: последствия непогоды в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сейчас в Киеве бушует непогода. ГСЧС предупреждало о том, что она будет удерживаться до конца текущих суток.

Подробности непогоды-в материале РБК-Украина.

Как сообщают очевидцы, мощный ливень затопил улицы рядом с торговыми центрами 4ROOM и "БудМайдана".

Также от непогоды пострадал и центр города.

На улицы Жилянской полностью затоплена проезжая часть.

Также пострадали Площадь Победы и улица Олеся Гончара.

На проспекте Победы непогода повалила дерево.

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