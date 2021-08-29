Затопленные улицы, молния и ливень: последствия непогоды в Киеве
Фото: последствия непогоды в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сейчас в Киеве бушует непогода. ГСЧС предупреждало о том, что она будет удерживаться до конца текущих суток.
Подробности непогоды-в материале РБК-Украина.
Как сообщают очевидцы, мощный ливень затопил улицы рядом с торговыми центрами 4ROOM и "БудМайдана".
Также от непогоды пострадал и центр города.
На улицы Жилянской полностью затоплена проезжая часть.
Также пострадали Площадь Победы и улица Олеся Гончара.
На проспекте Победы непогода повалила дерево.