На Киев надвигается гроза. Непогода сохранится до конца суток
Фото: на Киев надвигается гроза. Непогода удержится до конца суток (Виталий Носач, РБК-Украина)
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила об опасных метеорологических явлениях в Киеве. Непогода продержится в столице до конца суток.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
По данным Укргидрометцентра, в течение часа в Киеве начнется гроза, которая будет удерживаться до конца сегодняшних суток.
Напомним, что РБК-Украина писало какую погоду стоит ожидать 29 августа в Украине.