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На Киев надвигается гроза. Непогода сохранится до конца суток

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Киев, Воскресенье 29 августа 2021 17:19
На Киев надвигается гроза. Непогода сохранится до конца суток Фото: на Киев надвигается гроза. Непогода удержится до конца суток (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила об опасных метеорологических явлениях в Киеве. Непогода продержится в столице до конца суток.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, в течение часа в Киеве начнется гроза, которая будет удерживаться до конца сегодняшних суток.

Напомним, что РБК-Украина писало какую погоду стоит ожидать 29 августа в Украине.

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