Затоплені вулиці, блискавка та злива: наслідки негоди в Києві
Фото: наслідки негоди в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Наразі у Києві вирує негода. ДСНС попереджала про те, що вона утримуватиметься до кінця поточної доби.
Подробиці негоди - у матеріалі РБК-Україна.
Як повідомляють очевидці, потужна злива затопила вулиці поруч з торговими центрами 4ROOM й "БудМайдан".
Також від негоди постраждав й центр міста.
На вулиці Жилянській повністю затоплено проїзну частину.
Постраждали Площа Перемоги й вулиця Олеся Гончара.
На проспекті Перемоги негода повалила дерево.