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Затоплені вулиці, блискавка та злива: наслідки негоди в Києві

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Київ, Неділя 29 серпня 2021 17:53
Затоплені вулиці, блискавка та злива: наслідки негоди в Києві Фото: наслідки негоди в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі у Києві вирує негода. ДСНС попереджала про те, що вона утримуватиметься до кінця поточної доби.

Подробиці негоди - у матеріалі РБК-Україна.

Як повідомляють очевидці, потужна злива затопила вулиці поруч з торговими центрами 4ROOM й "БудМайдан".

Також від негоди постраждав й центр міста.

На вулиці Жилянській повністю затоплено проїзну частину.

Постраждали Площа Перемоги й вулиця Олеся Гончара.

На проспекті Перемоги негода повалила дерево.

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