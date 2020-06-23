Затопит четыре района: ГСЧС предупреждает о паводках в Карпатах

В Карпатах и на Прикарпатье 23 июня ожидаются сильные дожди. Спасатели предупреждают о подъемах уровней воды.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что в связи с восстановлением значительных и сильных осадков, 23 - 24 июня в горной части бассейна реки Прут и в бассейне реки Сирет на спаде предыдущей ожидается формирование следующей волны дождевого паводка с подъемами уровней воды на 1,0 - 2,0 метра.

В местах выпадения сильных осадков возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горных районах существует угроза схода селей. Ожидается выход воды на заводь и начальное затопление сельскохозяйственных угодий Сторожинецкого, Путильского, Вижницкого и Глибоцкого районов.

Кроме того, 23 июня на реках Карпатского региона (бассейны рек Уж, Латорица, Тиса, Прут, Сирет, Днестр), р. Вишня (бассейн Сяна) и притоках Днестра в Тернопольской и Хмельницкой областях, продолжатся подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра, на отдельных участках рек Прута и Днестра - до 2,0 - 2,5 метра над текущими отметками.

В ГСЧС предупреждают, что при сильных ливнях остается вероятность формирования значительного местного и склонного стока, в горных районах ожидаются образования локальных селевых потоков, что может иметь негативные последствия.

На отдельных участках рек бассейнов Днестра, Прута, в нижних течениях Боржавы, Старой, Латорицы, Ужа возможен выход воды на заводь и достижение отметок начального затопления сельхозугодий, отдельных приречных госпобъектов, автодорог местного значения; в Черновицкой области возможно затопление объектов пограничной службы

РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за ливней реки вышли из берегов и затопили домохозяйства, селевые потоки уничтожили десятки дорог и мостов.

Ранее сообщалось, что в связи с непогодой в Ивано-Франковской и Черновицкой области введены чрезвычайные меры безопасности.