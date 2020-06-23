Затопить чотири райони: ДСНС попереджає про паводки в Карпатах

В Карпатах та на Прикарпатті 23 червня очікуються сильні дощі. Рятувальники попереджають про підйоми рівнів води.

Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що у звязку з вiдновленням значних та сильних опадiв, 23 - 24 червня гiрськiй частинi басейну рiчки Прут та в басейнi рiчки Сiрет на спадi попередньої очiкується формування наступної хвилі дощового паводку з пiдйомами рiвнiв води на 1,0 - 2,0 метра.

У мiсцях випадiння сильних опадiв можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в гiрських районах iснує загроза сходу селiв. Очікується вихiд води на заплаву та початкове затоплення сільськогосподарських угiдь Сторожинецького, Путильського, Вижницького та Глибоцького районiв.

Крім того, 23 червня на річках Карпатського регіону (басейни річок Уж, Латориця, Тиса, Прут, Сірет, Дністер), р.Вишня (басейн Сяну) та притоках Дністра у Тернопільській і Хмельницькій областях, продовжаться підйоми рівнів води на 0,5-1,5 метра, на окремих ділянках річок Прута та Дністра - до 2,0 - 2,5 метра над поточними відмітками.

В ДСНС попереджають, що при сильних зливах залишається ймовірність формування значного місцевого і схилового стоку, в гірських районах утворення локальних селевих потоків, що може мати негативні наслідки.

На окремих ділянках річок басейнів Дністра, Прута, у нижніх течіях Боржави, Старої, Латориці, Ужа можливий вихiд води на заплаву та досягнення відміток початкового затоплення сільгоспугідь, окремих прирiчкових госпоб'єктiв, автодоріг місцевого значення; у Чернівецькій області можливе затоплення об'єктів прикордонної служби.

РБК-Україна писало, що в Івано-Франківській та Чернівецькій областях через зливи річки вийшли з берегів і затопили домогосподарства, селеві потоки знищили десятки доріг і мостів.

Раніше повідомлялося, що у зв’язку з негодою в Івано-Франківській та Чернівецькій області введені надзвичайні заходи безпеки.