Разрушены дамбы, дороги и мосты: последствия непогоды на западе Украины

Фото: спасатели загружают продукты в вертолет (dsns.gov.ua)

"Большая вода" вызвала значительные разрушения в регионе

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях дожди и ливни спровоцировали сильные наводнения. Реки вышли из берегов и затопили домохозяйства, селевые потоки уничтожили десятки дорог и мостов, Министерство внутренних дел объявило оранжевый уровень опасности. РБК-Украина следит за ситуацией в регионе.

Ивано-Франковская область

По состоянию на 20:00, подтоплены 6 районов - Верховинский, Тлумачский, Снятинский, Коломыйский и Тисменицкий. Также затопило Ивано-Франковский городской совет.

Дожди и ливни размыли почти 74 км берегов, разрушили и повредили около 8 км берегоукреплений. Непогода разрушила 10 км дамб, 1 водозабор, 11 автомобильных мостов. Еще 24 дорожных и 7 пешеходных мостов подверглись частичному разрушению.

По информации ГСЧС, в селе Красник Верховинского района произошел оползень на дорогу местного значения. От цивилизации отрезаны 6 населенных пунктов - с. Дземброня, с. Быстрец, с. Топильче, с. Зеленое, с. Яворник, приселок Шибене.

Сьогодні працював на Чорному Черемоші. Стихія не вщухає, а ще більше посилює руйнівну силу. Стараємося вжити максимум... Опубліковано Василем Бровчуком Неділя, 21 червня 2020 р.

Из-за оползней на 2 км участка дороги застряли 26 транспортных средств, из них 11 микроавтобусов, в которых находится ориентировочно 185 человек местного населения и туристических групп.

В селе Белая Речка Верховинского района в результате подъема уровня воды в реке Черемош и выходом воды на автомобильную дорогу "Гринява-Голошина" (протяженностью 100 м, уровень воды на дороге 40 см) затруднено транспортное сообщение с тремя селами.

Черновицкая область

Вблизи села Банилов Выжненского района на реке Черемош произошел прорыв дамбы №5 на отрезке около 10 метров. Частично затопило лесополосу и 10 га сельхозугодий. Об угрозе подтоплении проинформировано около 400 местных жителей из двух сел, расположенных вблизи прорыва дамбы. Сейчас уровень воды постепенно спадает, пока угрозы подтопления сел Банилов и Слобода-Банилов нет.

В селе Бисков Путильского района произошло внезапное поднятие уровня воды в местном ручейке, подтопило три жилых дома. Воду откачали, берега укрепили.

Паводок подмыл подпорную стену бетонного берегоукрепления автодороги государственного значения Р-62 "Черновцы-Верховина" на отрезке протяженностью около 50 метров. Инцидент произошел вблизи села Растоки. Путильского района. Движение автомобильного транспорта приостановлено. Организован объезд.

"Большая вода" разрушила дамбу № 21А в городе Вижница, потоком снесено габионы и продолжается размывание почвы. Существует угроза подтопления промышленной части города. Сейчас спасатели укрепляют берег и занимаются отводом воды.

"Всего к работам по ликвидации последствий ненастья от ГСЧС привлечено 75 человек и 19 ед. техники (Черновицкая - 35 человек и 7 ед. техники, Ивано-Франковская - 40 человек и 12 ед. техники)", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, к ликвидации последствий стихии привлечены сотни спасателей и полицейских, жителям районов, с которыми отсутствует автомобильное сообщение, еду возят вертолетами.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях ввели чрезвычайные меры безопасности.

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Автор: Роман Калиниченко