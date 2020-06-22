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На западе Украины затопило 9 районов, введены чрезвычайные меры безопасности

Новости » Происшествия     22.06.2020 - 20:11
На западе Украины затопило 9 районов, введены чрезвычайные меры безопасности
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Объявлен второй - оранжевый уровень опасности

В связи с непогодой в Ивано-Франковской и Черновицкой областях введены чрезвычайные меры безопасности. К ликвидации последствий стихии привлечены сотни спасателей и полицейских.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

По словам главы МВД Арсена Авакова, по состоянию на 19:00 фиксируются подтопления в 9 районах.

"В эпицентре непогоды оказался 31 жилой дом и 37 хозяйств. Задействовано 123 полицейских и 120 спасателей, а также 62 единицы служебной техники. Полицейские и спасатели заходят в каждый дом и проверяют, не остались ли там в опасности люди или домашние животные, помогают местным властям доставлять продукты первой необходимости", - сообщил Аваков.

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Опубліковано Вікторією Навроцькою Понеділок, 22 червня 2020 р.

Ситуацию мониторят круглосуточно в оперативном штабе. Полицейские охраняют дома людей, чтобы избежать мародерства. Аваков также отметил, что ситуация меняется каждую минуту, поэтому спасатели и полицейские будут работать ночью.

"Организуем места для ночлега и питания. По состоянию на сейчас - ситуация контролируется. Завтра утром в регион прибудут дополнительные силы полиции, спасателей и гвардейцев. Прошу сохранять спокойствие", - добавил глава МВД.

Фото: последствия непогоды в регионе (Управление ГСЧС в Черновицкой области/Facebook)

Ранее в Ивано-Франковской ОГА сообщили, что непогода разрушила 10 км дамб, 1 водозабор, 11 автомобильных мостов. Еще 24 дорожных и 7 пешеходных мостов подверглись частичному разрушению.

Напомним, дожди и ливни в Ивано-Франковской области привели к повреждениям ряда инфраструктурных объектов, непогода отрезала от цивилизации несколько сел в Верховинском и Косовском районах.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Ивано-Франковская областьзатопление
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