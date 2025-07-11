Затопило 230 будинків: на Львівщині за добу випала річна норма дощів

Туровцев зауважив, що станом на вечір 10 липня дощ в області припинився повністю.

"Ми маємо суху, ясну погоду, яка збережеться за прогнозами гідрометеоцентру. Рівень води в річках спадає. Спадає також рівень води на підтоплених територіях", - зауважив він.

Водночас керівник пресслужби розповів, що ввечері та потягом ночі працювали підрозділи ДСНС по відкачці води.

За його даними, загалом було викачано більш як 10 000 м кубічних води. Зокрема викачування було й з підвалів, паркінгів, де було можливе проведення таких робіт.

Всього було залучено до робіт 179 рятувальників та 49 одиниць техніки.

"Крім того, ми маємо ще резерви. І зараз, з настанням сприятливих умов, рівень води падає і ми можемо залучити всі наші додаткові мотопомпи для відкачки води в тих місцях, де зараз нам дозволить ситуація", - додав Туровцев.

Наслідки негоди на Львівщині

Керівник пресслужби ДСНС розповів, що за час негоди було затоплено близько 230 будинків.

"Це приблизні підрахунки, бо не всі ще зібрані дані по області. Найбільше постраждав Львівський район. Врятовано за допомогою човнів 8 людей, з них 5 - діти", - пояснив він.

А також зауважив, що мова йде про місця, де була найкритичніша ситуація, коли вода підбиралася вже в житлові будинки настільки близько, що люди там не могли перебувати.

"Опадів випала критична норма. Це практично річний запас опадів, який мав би випасти на території області. Все випало практично за одну добу. Відповідно піднявся рівень води в двох річках, що спричинило найбільш такі ураження на території Львівського району нашої області", - підсумував Туровцев.