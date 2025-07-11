Затопило 230 домов: в Львовской области за сутки выпала годовая норма дождей

Туровцев отметил, что по состоянию на вечер 10 июля дождь в области прекратился полностью.

"Мы имеем сухую, ясную погоду, которая сохранится по прогнозам гидрометеоцентра. Уровень воды в реках спадает. Спадает также уровень воды на подтопленных территориях", - отметил он.

В то же время руководитель пресс-службы рассказал, что вечером и потягом ночи работали подразделения ГСЧС по откачке воды.

По его данным, всего было выкачано более 10 000 м кубических воды. В частности выкачивание было и из подвалов, паркингов, где было возможно проведение таких работ.

Всего было привлечено к работам 179 спасателей и 49 единиц техники.

"Кроме того, мы имеем еще резервы. И сейчас, с наступлением благоприятных условий, уровень воды падает и мы можем привлечь все наши дополнительные мотопомпы для откачки воды в тех местах, где сейчас нам позволит ситуация", - добавил Туровцев.

Последствия непогоды в Львовской области

Руководитель пресс-службы ГСЧС рассказал, что за время непогоды было затоплено около 230 домов.

"Это приблизительные подсчеты, потому что не все еще собраны данные по области. Больше всего пострадал Львовский район. Спасены с помощью лодок 8 человек, из них 5 - дети", - пояснил он.

А также отметил, что речь идет о местах, где была самая критическая ситуация, когда вода подбиралась уже в жилые дома настолько близко, что люди там не могли находиться.

"Осадков выпала критическая норма. Это практически годовой запас осадков, который должен был бы выпасть на территории области. Все выпало практически за одни сутки. Соответственно поднялся уровень воды в двух реках, что повлекло наиболее такие поражения на территории Львовского района нашей области", - подытожил Туровцев.