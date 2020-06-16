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Затонувший танкер в Одессе планируют убрать до 25 июня

Новости » Общество     16.06.2020 - 18:04
Затонувший танкер в Одессе планируют убрать до 25 июня
Фото: затонувший танкер (dpsu.gov.ua)

Танкер находится в море с осени 2019 года

Затонувший вблизи Одессы танкер Delfi планируют убрать до 25 июня. Поднятие танкера планируется с помощью воздушных баллонов.

Об этом написал глава Одесской облгосадминистрации Максим Куций в Facebook.

Он отметил, что в срок завершения работ назначен на 25 июня. В случае, если до этой даты танкер не смогу убрать, ликвидационные работы самостоятельно начнет Администрация морских портов Украины.

"Принимая во внимание принципиальную позицию Одесского городского совета против распила судна непосредственно на месте затопления, судовладелец предложил поднятия Delfi с помощью воздушных баллонов. Их должны разместить в полостях судна. Они обеспечат плавучесть танкера, после этого буксиры транспортируют его в порт", - написал Куций.

Также глава Одесской ОГА призвал министра инфраструктуры Владислава Криклия взять процесс под личный контроль.

Напомним, танкер Delfi затонул вблизи одесского пляжа 22 ноября 2019 года. Из-за сильного шторма танкер сорвало с якоря и отнесло в акваторию Одессы. Владелец танкера отказывался убирать судно, несмотря на обязанности провести ликвидационные работы до 31 марта. Стоимость работа оценивалась от 18 до 24 миллионов гривен.

В апреле 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова взяла дело об аварии танкера под личный контроль.

Также РБК-Украина писало, что в конце мая в Одессе обнаружили загрязнение воды вблизи затонувшего танкера.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ОдессаОдессасуднотанкер
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