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Владелец затонувшего танкера "Делфи" до сих пор не убрал его

Новости » Происшествия     02.04.2020 - 01:09
Владелец затонувшего танкера "Делфи" до сих пор не убрал его
Фото: танкер "Делфи" (gp.gov.ua)

Генпрокурор Ирина Венедиктова взяла дело по аварии танкера под личный контроль

Владелец танкера "Делфи", который затонул вблизи Одессы, до сих пор не убрал судно с побережья, хотя должен был сделать это до 31 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора Украины.

Отмечается, что генпрокурор Ирина Венедиктова взяла дело об аварии танкера под личный контроль.

"Мы будем принимать меры относительно обеспечения судовладельцем компенсации затрат на поднятие и удаление судна и задействуем все законные механизмы, чтобы устранить последствия аварии и загрязнение моря за его счет. Прокуратура приложит все усилия, чтобы не допустить необоснованных расходов из государственного бюджета на эти цели", - заявила она.

Венедиктова также отметила, что поднять танкер со дна стоит от 18 до 24 миллионов гривен.

Напомним, 22 ноября 2019 года из-за сильного шторма танкер Delfi сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. Сначала корабль находился в акватории порта "Южный". Спасатели эвакуировали с танкера трех членов экипажа, которые длительное время отказывались от спасения.

РБК-Украина писало, что капитан танкера отказывался подавать сигнал SOS и эвакуировать экипаж без разрешения судовладельца. Экипаж судна состоит из трех украинских граждан: капитана, старшего механика и матроса.

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