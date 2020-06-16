Затонулий танкер в Одесі планують прибрати до 25 червня

Фото: затонулий танкер (dpsu.gov.ua)

Танкер знаходиться в морі з осені 2019 року

Затонулий поблизу Одеси танкер Delfi планують прибрати до 25 червня. Підняття танкера планується з допомогою повітряних балонів.

Про це написав глава Одеської облдержадміністрації Максим Куций в Facebook.

Він зазначив, що термін завершення робіт призначено на 25 червня. У разі, якщо до цієї дати танкер не зможу прибрати, ліквідаційні роботи самостійно почне Адміністрація морських портів України.

"Беручи до уваги принципову позицію Одеської міської ради проти розпилу судна безпосередньо на місці затоплення, судновласник запропонував підняття Delfi з допомогою повітряних балонів. Їх повинні розмістити в порожнинах судна. Вони забезпечать плавучість танкера, після цього буксири транспортують його в порт", - написав Куций.

Також голова Одеської ОДА закликав міністра інфраструктури Владислава Криклія взяти процес під особистий контроль.

Нагадаємо, танкер Delfi затонув поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року. З-за сильного шторму танкер зірвало з якоря і віднесло в акваторію Одеси. Власник танкера відмовлявся прибирати судно, незважаючи на обов'язку провести ліквідаційні роботи до 31 березня. Вартість робота оцінювалася від 18 до 24 мільйонів гривень.

У квітні 2020 року генпрокурор Ірина Венедиктова взяла справу про аварію танкера під особистий контроль.

Також РБК-Україна писало, що наприкінці травня в Одесі виявили забруднення води поблизу затонулого танкера.

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Автор: Игорь Литвиненко