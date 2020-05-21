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В Одессе обнаружили загрязнения воды вблизи затонувшего танкера

Новости » Происшествия     21.05.2020 - 16:28
В Одессе обнаружили загрязнения воды вблизи затонувшего танкера
Фото: затонувший танкер Delfi в Одессе (dumskaya.net)

Город через суд потребует от владельца убрать судно

Исполняющий обязанности начальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Артем Заярный заявил об обнаружении загрязнения воды и воздуха вблизи затонувшего танкера Delfi. Предварительно, разрешенные экологические показатели превышены в 15 раз.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Во время оперативного совещания, которое состоялось 21 мая вблизи затонувшего судна, Заярный рассказал, что загрязнение было зафиксировано ночью сотрудниками муниципальной спасательной службы.

Муниципальная экологическая лаборатория также прибыла на место происшествия и взяла пробы воды. По состоянию на сейчас загрязнение на воде устранили с помощью абсорбирующего порошка.

"Проще всего судно распилить и локализовать, но мы категорически против. Потому что подобные действия приведут к разливу масла, к разливу нефтепродуктов и ухудшит ситуацию. Мы можем убеждать владельца, убеждать Администрацию морских портов Украины, чтобы судно убрали на территорию порта - или краном, или буксирами", - пояснил он.

Кроме того, депутат городского совета Александр Иваницкий заявил журналистам, что город будет через суд требовать от собственника убрать затонувший танкер с пляжа.

Как известно, 22 ноября 2019 года из-за сильного шторма танкер Delfi сорвало с якоря и отнесло в акваторию Одессы. На берегу одного из пляжей города танкер перевернулся на бок и затонул. С танкера эвакуировали трех членов экипажа, которые длительное время отказывались от спасения.

Также РБК-Украина в апреле писало, что владелец затонувшего танкера Delfi до сих пор не убрал судно с побережья Одессы. При этом владелец должен был убрать затонувший танкер до 31 марта. Поднять танкер со дна стоит от 18 до 24 миллионов гривен.

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Одессатанкерзагрязнение
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