ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Затонувший в Одессе танкер смогут убрать не раньше сентября

Новости » Общество     25.06.2020 - 16:53
Затонувший в Одессе танкер смогут убрать не раньше сентября
Фото: танкер Delfie (скрин из видео GRUBO digital production)

Для поднятия и транспортировки танкера необходимо 68 дней

Затонувший в Одессе танкер Delfi смогут убрать с пляжа не раньше сентября. Чтобы доставить танкер в ближайший порт необходимо 68 дней.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов во время заседания исполнительного комитета одесского горсовета.

По его словам, судовладелец лишь сейчас приступил к ликвидации последствий аварии.

"Согласно алгоритму действий, для того, чтобы поставить судно на киль и осуществить его бункеровку в ближайший порт, нужно 68 дней", - сказал Труханов.

Напомним, танкер Delfi затонул вблизи одесского пляжа 22 ноября 2019 года. Из-за сильного шторма танкер сорвало с якоря и отнесло в акваторию Одессы. Владелец танкера отказывался убирать судно, несмотря на обязанности провести ликвидационные работы до 31 марта. Стоимость работа оценивалась от 18 до 24 миллионов гривен.

На прошлой неделе глава Одесской облгосадминистрации Максим Куций сообщил, что судовладелец планирует убрать танкер до 25 июня, однако он до сих пор остается вблизи одесского пляжа.

Также РБК-Украина писало, что за последнее время в Одессе неоднократно фиксировали загрязнение моря из-за затонувшего танкера Delfie.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ОдессаОдессатанкерГеннадий Труханов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь