Затонувший в Одессе танкер смогут убрать не раньше сентября

Фото: танкер Delfie (скрин из видео GRUBO digital production)

Для поднятия и транспортировки танкера необходимо 68 дней

Затонувший в Одессе танкер Delfi смогут убрать с пляжа не раньше сентября. Чтобы доставить танкер в ближайший порт необходимо 68 дней.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов во время заседания исполнительного комитета одесского горсовета.

По его словам, судовладелец лишь сейчас приступил к ликвидации последствий аварии.

"Согласно алгоритму действий, для того, чтобы поставить судно на киль и осуществить его бункеровку в ближайший порт, нужно 68 дней", - сказал Труханов.

Напомним, танкер Delfi затонул вблизи одесского пляжа 22 ноября 2019 года. Из-за сильного шторма танкер сорвало с якоря и отнесло в акваторию Одессы. Владелец танкера отказывался убирать судно, несмотря на обязанности провести ликвидационные работы до 31 марта. Стоимость работа оценивалась от 18 до 24 миллионов гривен.

На прошлой неделе глава Одесской облгосадминистрации Максим Куций сообщил, что судовладелец планирует убрать танкер до 25 июня, однако он до сих пор остается вблизи одесского пляжа.

Также РБК-Украина писало, что за последнее время в Одессе неоднократно фиксировали загрязнение моря из-за затонувшего танкера Delfie.

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Автор: Игорь Литвиненко