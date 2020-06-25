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Затонулий в Одесі танкер зможуть прибрати не раніше вересня

Новини » Суспільство     25.06.2020 - 16:53
Затонулий в Одесі танкер зможуть прибрати не раніше вересня
Фото: танкер Delfie (скрін з відео GRUBO digital production)

Для підняття і транспортування танкера необхідно 68 днів

Затонулий в Одесі танкер Delfi зможуть прибрати з пляжу не раніше вересня. Щоб доставити танкер в найближчий порт необхідно 68 днів.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов під час засідання виконавчого комітету одеської міськради.

За його словами, судновласник лише зараз приступив до ліквідації наслідків аварії.

"Згідно з алгоритмом дій, для того, щоб поставити судно на кіль і здійснити його бункерування в найближчий порт, потрібно 68 днів", - сказав Труханов.

Нагадаємо, танкер Delfi затонув поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року. З-за сильного шторму танкер зірвало з якоря і віднесло в акваторію Одеси. Власник танкера відмовлявся прибирати судно, незважаючи на обов'язку провести ліквідаційні роботи до 31 березня. Вартість робота оцінювалася від 18 до 24 мільйонів гривень.

Минулого тижня глава Одеської облдержадміністрації Максим Куций повідомив, що судновласник планує прибрати танкер до 25 червня, проте він досі залишається поблизу одеського пляжу.

Також РБК-Україна писало, що за останній час в Одесі неодноразово фіксували забруднення моря із-за затонулого танкера Delfie.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ОдесаОдесатанкерГенадій Труханов
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