В Одессе снова фиксируют загрязнение моря из-за затонувшего танкера

Загрязнение фиксировалось в течение трех дней
В Одессе на месте затонувшего танкера "Делфи" снова зафиксировали загрязнение моря нефтепродуктами. До этого сообщалось о новом нефтяном пятне, которое достигло пляжей.
Об этом в Facebook сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.
По его словам, несколько дней назад с затонувшего танкера "Делфи" вылилось топливо. Содержание нефтепродуктов в воде 21 июня в районе пляжа "Дельфин" было выше нормы в 16,4 раза - 0,82 мг/дм3. Загрязнение воды мониторили в течение следующих двух дней:
Малеваный добавил, что Госэкоинспекция продолжит наблюдать за показателями на месте затонувшего танкера.
Напомним, ранее сообщалось, что из этого танкера снова начало разливаться топливо, а пятно уже достигло городских пляжей.
Танкер затонул в ноябре 2019 года, когда шторм сорвал его с якоря в акватории порта "Южный"; глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый обещал, что танкер уберут до 25 июня.
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Автор: РБК-Украина