В Одессе снова фиксируют загрязнение моря из-за затонувшего танкера

Фото: затонувший танкер (facebook.com/AndriyMalovany)

Загрязнение фиксировалось в течение трех дней

В Одессе на месте затонувшего танкера "Делфи" снова зафиксировали загрязнение моря нефтепродуктами. До этого сообщалось о новом нефтяном пятне, которое достигло пляжей.

Об этом в Facebook сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

По его словам, несколько дней назад с затонувшего танкера "Делфи" вылилось топливо. Содержание нефтепродуктов в воде 21 июня в районе пляжа "Дельфин" было выше нормы в 16,4 раза - 0,82 мг/дм3. Загрязнение воды мониторили в течение следующих двух дней:

22 июня содержание нефтепродуктов зафиксировано на уровне нормы (0,05 мг/дм3);

23 июня в 11:00 показатели несколько превышали норму - количество нефтепродуктов в дм3 воды составляло 0,11 мг, что в 2,2 раза больше нормы;

23 июня в 18:45 содержание нефтепродуктов снова вернулось к норме в 0,05 мг/дм3.

Малеваный добавил, что Госэкоинспекция продолжит наблюдать за показателями на месте затонувшего танкера.

Напомним, ранее сообщалось, что из этого танкера снова начало разливаться топливо, а пятно уже достигло городских пляжей.

Танкер затонул в ноябре 2019 года, когда шторм сорвал его с якоря в акватории порта "Южный"; глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый обещал, что танкер уберут до 25 июня.

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Автор: РБК-Украина