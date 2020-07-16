Из затонувшего в Одессе танкера продолжают вытекать нефтепродукты

Фото: танкер Delfi (скрин из видео GRUBO digital production)

Информацию о загрязнении передали в полицию и экологическую инспекцию

В Одессе продолжается вытекание нефтепродуктов из затонувшего танкера Delfi. Факты загрязнения воды были зафиксированы утром спасателями одесской водолазной службы.

Об этом сообщили в пресс-службе спасательно-водолазной службы Одесского горсовета.

Для фиксации загрязнения морской воды было сообщено Государственную экологическую инспекцию в Одесской области и правоохранительные органы.

"Сегодня, около 7:30 утра матросами-спасателями коммунального учреждения "спасательно-водолазной службы Одесского городского совета" путем зрительного наблюдения было замечено утечки нефтепродуктов из танкера "Delfi", потерпевшего бедствие возле пляжа "Дельфин", - говорится в сообщении.

Отметим, танкер Delfi затонул вблизи одесского пляжа "Дельфин" в конце ноября 2019 года. Владелец судна должен был эвакуировать судно еще до 31 марта, однако отказывался начинать работы. Стоимость работа оценивалась от 18 до 24 миллионов гривен.

Напомним, вчера, 15 июля, произошел вытек горючего из танкера Delfi, при этом в Одесском морском порту сообщили, что загрязнение воды было полностью локализовано.

До этого в конце июня дважды фиксировали разлив нефтепродуктов в море из затонувшего танкера.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что было запланировано завершить подъем танкера до 20 июля, однако при определенных условиях.