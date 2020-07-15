ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Одессе произошел разлив горючего из затонувшего танкера

Одесса, Среда 15 июля 2020 16:21
В Одессе произошел разлив горючего из затонувшего танкера
Фото: танкер Delfi (скрин из видео GRUBO digital production)
Автор: Игорь Литвиненко

Загрязнение полностью локализовано

В Одессе из затонувшего танкера Delfi произошел очередной разлив горючего. Загрязнение воды полностью локализовано.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского морского порта.

Отмечается, что сегодня, 15 июля, вблизи судна было зафиксировано небольшое пятно. Инспекторы Государственной экологической инспекции в Одесской области для проверки взяли пробы вокруг танкера.

"Вероятной причиной загрязнения является ослабление бонового крепления, вследствие неблагоприятных метеорологических условий на протяжении прошлых суток (наблюдались мощные порывы ветра)", - сообщили в порту.

Представители судовладельца полностью локализовали загрязнение воды - обработали поверхность морской воды сорбентом и закрепили боновое заграждение.

Напомним, танкер Delfi затонул вблизи одесского пляжа "Дельфин" в конце ноября 2019 года. Владелец судна отказывался убирать судно, несмотря на обязанности провести ликвидационные работы до 31 марта. Стоимость работа оценивалась от 18 до 24 миллионов гривен. При этом в конце июня были зафиксированы две утечки горючего из танкера.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что работы по подъему затонувшего танкера Delfi должны завершить до 20 июля при условиях хорошей погоды и отсутствие волн.

При этом мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал, что танкер смогут убрать с пляжа не ранее сентября.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ОдессаОдессатанкерзагрязнение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь