В Одессе произошел разлив горючего из затонувшего танкера

Фото: танкер Delfi (скрин из видео GRUBO digital production)

Загрязнение полностью локализовано

В Одессе из затонувшего танкера Delfi произошел очередной разлив горючего. Загрязнение воды полностью локализовано.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского морского порта.

Отмечается, что сегодня, 15 июля, вблизи судна было зафиксировано небольшое пятно. Инспекторы Государственной экологической инспекции в Одесской области для проверки взяли пробы вокруг танкера.

"Вероятной причиной загрязнения является ослабление бонового крепления, вследствие неблагоприятных метеорологических условий на протяжении прошлых суток (наблюдались мощные порывы ветра)", - сообщили в порту.

Представители судовладельца полностью локализовали загрязнение воды - обработали поверхность морской воды сорбентом и закрепили боновое заграждение.

Напомним, танкер Delfi затонул вблизи одесского пляжа "Дельфин" в конце ноября 2019 года. Владелец судна отказывался убирать судно, несмотря на обязанности провести ликвидационные работы до 31 марта. Стоимость работа оценивалась от 18 до 24 миллионов гривен. При этом в конце июня были зафиксированы две утечки горючего из танкера.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что работы по подъему затонувшего танкера Delfi должны завершить до 20 июля при условиях хорошей погоды и отсутствие волн.

При этом мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал, что танкер смогут убрать с пляжа не ранее сентября.