Криклий рассказал, когда танкер Delfi уберут с пляжа Одессы

Фото: танкер Delfi (dumskaya.net)

Работы планируют завершить к 20 июля

Министр инфраструктуры Владислав Криклий назвал сроки выполнения работ по подъему затонувшего на одесском побережье танкера Delfi. Работы будут завершены до 20 июля, но при определенных условиях.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

По словам Криклия, затонувший танкер уберут с одесского пляжа в запланированные сроки при условии ясной погоды и отсутствия волн.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу потребовал как можно скорее убрать затонувший танкер Delfi с одесского побережья. Танкер затонул 22 ноября 2019 года из-за штормовой погоды. Владелец обещал убрать судно с побережья до конца марта, но работы так и не выполнили.

Как писало РБК-Украина, убрать затонувший танкер Delfi в Одесской ОГА обещали убрать до 20 июля, но владелец просит продлить срок выполнения работ до августа.

Кроме того, в июне с затонувшего танкера Delfi пролилось топливо, что повлекло загрязнение воды в районе городского пляжа.