ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Одессе снова произошла утечка топлива из затонувшего танкера

Новости » Происшествия     21.06.2020 - 18:10
В Одессе снова произошла утечка топлива из затонувшего танкера
Фото: танкер Delfi (dumskaya.net)

Разлив топлива локализовали

В Одессе сегодня, 21 июня, вновь произошел разлив топлива из затонувшего в прошлом году танкера Delfi. Сейчас купание в море вблизи танкера запрещено.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Издание опубликовало фото с места происшествия, на которых видно, что разлив горючего достиг внушительных размеров и приблизился к пляжу. Пока неизвестно, что именно стало причиной нового разлива.

В департаменте городского хозяйства рассказали, что на место происшествия доставили специальный сорбент и локализовали разлив топлива. Специалисты уже взяли пробы воды для проверки качества.

Напомним, танкер Delfi затонул вблизи побережья Одессы в конце ноября прошлого года. Танкер из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло к акватории города. Судно до сих пор остается вблизи пляжа из-за отказа собственника его убирать.

В мае вблизи танкера Delfi обнаружили загрязнения воды и воздуха.

Затонувший танкер Delfi планируют убрать до 25 июня, его хотят поднять с помощью воздушных баллонов.

Кроме того, в апреле дело танкера Delfi взяла на личный контроль генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Одессатанкер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь