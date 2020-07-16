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Із затонулого в Одесі танкера продовжують витікати нафтопродукти

Одеса, Четвер 16 липня 2020 15:35
Із затонулого в Одесі танкера продовжують витікати нафтопродукти
Фото: танкер Delfi (скрін з відео GRUBO digital production)
Автор: Игорь Литвиненко

Інформацію про забруднення передали в поліцію і екологічну інспекцію

В Одесі триває витікання нафтопродуктів з затонулого танкера Delfi. Факти забруднення води були зафіксовані вранці рятувальниками одеської водолазної служби.

Про це повідомили у прес-службі рятувально-водолазної служби Одеської міськради.

Для фіксації забруднення морської води було повідомлено Державну екологічну інспекцію в Одеській області та правоохоронні органи.

"Сьогодні, близько 7:30 ранку матросами-рятувальниками комунальної установи "рятувально-водолазної служби Одеської міської ради" шляхом зорового спостереження було відмічено витоку нафтопродуктів з танкера "Delfi", яке зазнало аварії біля пляжу "Дельфін", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, танкер Delfi затонув поблизу одеського пляжу "Дельфін" в кінці листопада 2019 року. Власник судна повинен був евакуювати судно ще до 31 березня, проте відмовлявся починати роботи. Вартість робота оцінювалася від 18 до 24 мільйонів гривень.

Нагадаємо, вчора, 15 липня, стався витік пального з танкера Delfi, при цьому в Одеському морському порту повідомили, що забруднення води було повністю локалізовано.

До цього наприкінці червня двічі фіксували розлив нафтопродуктів у море із затонулого танкера.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що було заплановано завершити підйом танкера до 20 липня, однак при певних умовах.

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