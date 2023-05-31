Не затишшя. Маляр розповіла про ситуацію на Бахмутському напрямку

Як пояснила Маляр, російські окупанти сьогодні контролюють більшу частину Бахмуту. Водночас під контролем ЗСУ залишаються околиці на південно-західній частині населеного пункту й вхід в саме місто.

"Наступальність ворога зупинена. По новинах здається, що там затишшя. Насправді це не так, це лише враження. Ворог збільшив кількість артилерійських обстрілів. Кількість обстрілів співмірна з тією, коли були найгостріші бої", - додала заступник міністра оборони.

Ворог тим часом займається перегрупуванням військ, замінюючи "вагнерівців" на регулярні війська. Українські воїни продовжують свою роботу та заважають росіянам реалізовувати свої плани. Завдяки тому, що ЗСУ зайняли частину висот довкола міста - їм успішно вдається ускладнювати задачі ворогу.

"Наші війська виконують важливу задачу. Було призупинено просування ворога декілька днів тому. Це не означає, що вони стоять, вони виконують інші задачі, які ми не можемо оголошувати. Це задачі спрямовані на підвищення боєздатності. Те що сьогодні здається затишшям, насправді обидві сторони готуються та посилюються до того, що буде продовжена боротьба. Війна та боротьба за цей напрямок триває", - додала Маляр.

Фото: Бахмутський напрямок станом на 30.05 о 15:31 (deepstatemap)

"Вагнерівці" покидають Бахмут?

Голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про намір вивести своїх найманців з території Бахмуту вже 1 червня.

Коментуючи заяву Пригожина, спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий відзначив, що терорист намагається зберегти залишки своєї ПВК, оскільки розуміє, що декілька тижнів на Бахмутському напрямку можуть припинити існування його організації.