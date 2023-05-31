Не затишье. Маляр рассказала о ситуации на Бахмутском направлении

Как пояснила Маляр, российские оккупанты сегодня контролируют большую часть Бахмута. В то же время, под контролем ВСУ остаются окрестности на юго-западной части населенного пункта и вход в сам город.

"Наступательность врага остановлена. По новостям кажется, что там затишье. На самом деле это не так, это лишь впечатление. Враг увеличил количество артиллерийских обстрелов. Количество обстрелов соразмерно с тем, когда были острейшие бои", - добавила замминистра обороны.

Враг в это время занимается перегруппировкой войск, заменяя "вагнеровцев" на регулярные войска. Украинские воины продолжают свою работу и мешают россиянам реализовывать свои планы. Благодаря тому, что ВСУ заняли часть высот вокруг города - им успешно удается усложнять задачи врагу.

"Наши войска выполняют важную задачу. Было приостановлено продвижение врага несколько дней назад. Это не значит, что они стоят, они выполняют другие задачи, которые мы не можем объявлять. Эти задачи направлены на повышение боеспособности. То, что сегодня кажется затишьем, на самом деле обе стороны готовятся и усиливаются к тому, что продолжится борьба. Война и борьба за это направление продолжается", - добавила Маляр.

Фото: Бахмутское направление по состоянию на 30.05 в 15:31 (deepstatemap)

"Вагнеровцы" покидают Бахмут?

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о намерении вывести своих наемников с территории Бахмута уже 1 июня.

Комментируя заявление Пригожина, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что террорист пытается сохранить остатки своей ЧВК, поскольку понимает, что несколько недель на Бахмутском направлении могут прекратить существование его организации.