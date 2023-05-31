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Скільки людей залишилось у Бахмуті попри руйнівні бої: відповідь МВА

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Бахмут, Середа 31 травня 2023 15:54
Скільки людей залишилось у Бахмуті попри руйнівні бої: відповідь МВА Фото: скільки людей залишається у Бахмуті Донецької області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Бахмуті Донецької області, за який наразі точаться жорсткі бої, наразі залишаються менше тисячі мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови МВА Олексія Реви для "Укрінформ".

"На сьогодні, за нашими підрахунками, у Бахмуті залишається близько 500 осіб", - розповів він.

Скільки було до вторгнення РФ

Для порівняння, за даними Реви, до повномасштабного вторгнення на території Бахмутської громади проживало близько 80 тисяч жителів, серед яких 70 тисяч – це саме мешканці міста.

Скільки жителів Бахмута загинули?

З початку війни поранень від мінно-вибухових травм зазнали 505 жителів Бахмута, серед них 17 дітей.

"На жаль, 204 загинули, серед них 4 дитини", - додав очільник МВА.

Ситуація у Бахмуті

Як розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр, за даними на вчора, окупанти не наступали на Бахмутському напрямку. Ворог перегруповується і веде обстріли.

Щодо самого міста ЗСУ продовжують контролювати південно-західні околиці. При цьому сили оборони теж призупинили рух для виконання інших завдань.

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