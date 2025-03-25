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"Засвоїв урок". Трамп підтримав Волца на тлі скандалу з чатом Signal

Вівторок 25 березня 2025 16:06
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"Засвоїв урок". Трамп підтримав Волца на тлі скандалу з чатом Signal Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Сполучених Штатів Америки (США) підтримав радника з питань національної безпеки Майкла Волца на тлі скандалу через включення журналіста до чату, у якому чиновники обговорювали військові плани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа в телефонному інтерв'ю NBC News.

"Майкл Волтц засвоїв урок, і він хороша людина", - заявив Трамп.

Зазначається, що ці коментарі голови Білого дому стали першими змістовними зауваженнями з його боку після інциденту.

Президент США додав, що присутність головного редактора The Atlantic Джефрі Голдберга у чаті не мала "жодного впливу" на військову операцію. Зокрема висловив упевненість у своїй команді й відзначив, що ситуація загалом була "єдиним збоєм за два місяці".

Скандальна нарада у чаті Signal

11 березня Голдберга випадково додали у закритий чат в месенджері Signal, де американські чиновники обговорювали удари по хуситах у Ємені. Цей інцидент викликав серйозну реакцію серед політиків. Деякі з конгресменів закликали розслідувати ситуацію.

Волц, своєю чергою, заперечує обговорення військових планів у чаті. Зокрема назвав Голдберга "брехливим і вкрай дискредитованим так званим журналістом, який зробив собі професію, продаючи містифікації знову і знову".

Тим часом Fox News повідомляє, що Волцу не загрожує відставка. Ба більше, сьогодні він обговорить з російським колегою угоду про припинення вогню в Чорному морі.

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