Волц обговорить сьогодні з російським колегою домовленість щодо Чорного моря, - Fox News

Радник президента США з питань національної безпеки Майкл Волц, сьогодні, 25 березня, обговорить з російським колегою угоду про припинення вогню в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Як пише Fox News, голова Білого дому Дональд Трамп не планує звільняти Волца після інциденту у чаті Signal. За словами джерела, робота посадовця залишається в безпеці. Волц, своєю чергою, також не планує подавати у відставку й дотримується сьогоднішнього графіка. Він порушить питання угоди про припинення вогню у Чорному морі із російським колегою. Після цього він переговорить з Трампом.