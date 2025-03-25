"Усвоил урок". Трамп поддержал Уолтца на фоне скандала с чатом Signal

Президент Соединенных Штатов Америки (США) поддержал советника по вопросам национальной безопасности Майкла Уолтца на фоне скандала из-за включения журналиста в чат, в котором чиновники обсуждали военные планы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в телефонном интервью NBC News.

"Майкл Уолтц усвоил урок, и он хороший человек", - заявил Трамп.

Отмечается, что эти комментарии главы Белого дома стали первыми содержательными замечаниями с его стороны после инцидента.

Президент США добавил, что присутствие главного редактора The Atlantic Джефри Голдберга в чате не имело "никакого влияния" на военную операцию. В частности выразил уверенность в своей команде и отметил, что ситуация в целом была "единственным сбоем за два месяца".

Скандальное совещание в чате Signal

11 марта Голдберга случайно добавили в закрытый чат в мессенджере Signal, где американские чиновники обсуждали удары по хуситам в Йемене. Этот инцидент вызвал серьезную реакцию среди политиков. Некоторые из конгрессменов призвали расследовать ситуацию.

Уолтц, в свою очередь, отрицает обсуждение военных планов в чате. В частности назвал Голдберга "лживым и крайне дискредитированным так называемым журналистом, который сделал себе профессию, продавая мистификации снова и снова".

Тем временем Fox News сообщает, что Уолтцу не грозит отставка. Более того, сегодня он обсудит с российским коллегой соглашение о прекращении огня в Черном море.