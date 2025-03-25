У Конгресі відреагували на скандальну переписку чиновників про удари США по Ємену

Обговорення американськими чиновниками планів США щодо нанесення ударів по Ємену у звичайному чаті, а не по захищених каналах, викликало серйозну реакцію низки політиків. Конгресмени закликали розслідувати скандальний інцидент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News та CBS News.

Міністр оборони США Піт Гегсет у понеділок ввечері заявив, що "ніхто не надсилав військових планів", і назвав Голдберга "брехливим і вкрай дискредитованим так званим журналістом", який "поширює містифікації".

Сенатор Джек Рід, провідний демократ у Комітеті з питань збройних сил, заявив, що це порушення є "одним з найбільш кричущих провалів оперативної безпеки і здорового глузду", які він коли-небудь бачив.

"Військові операції мають проводитися з максимальною обережністю, з використанням затверджених, захищених ліній зв'язку, адже на кону життя американців. Недбалість, яку демонструє кабінет президента Трампа, є приголомшливою і небезпечною. Я негайно вимагатиму відповідей від адміністрації", - йдеться у заяві Ріда.

Водночас, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон послабив хвилю занепокоєння з приводу національної безпеки у зв'язку з інцидентом.

"Адміністрація розглядає те, що сталося, очевидно, випадково номер телефону потрапив у цю тему. Вони збираються відстежити це і переконатися, що це не повториться", - сказав він у Капітолії США.

Кореспондент ABC News Джей О'Брайен спитав Джонсона: "Але хіба це безвідповідально?".

"Послухайте, я не збираюся характеризувати те, що сталося. Я думаю, що адміністрація визнала, що це була помилка, і вони посилять контроль, щоб це більше не повторилося. Я не знаю, про що ще можна говорити", - сказав він.

Джонсон не вважає, що радник з нацбезпеки Майк Волц або міністр оборони Піт Гегсет мають бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності за цю справу.

Водночас, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер закликав лідера сенатської більшості Джона Тюна і республіканців Сенату співпрацювати з демократами, закликаючи до "повного розслідування" того, чому військові операції координувалися через Signal, а не через захищені канали зв'язку, що фінансуються платниками податків.

"Пане президенте, це одне з найбільш приголомшливих порушень військової розвідки, про які я читав за дуже, дуже довгий час. Через таку недбалість гинуть люди. Саме так наші вороги можуть скористатися нами. Саме так наша національна безпека опиняється під загрозою", - сказав Шумер під час виступу в Сенаті.