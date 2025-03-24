Радник Трампа помилково розкрив журналісту секретні плани ударів по Ємену

Головний редактор американського видання The Atlantic Джеффрі Голдберг розповів, що його випадково додали в закритий чат американських чиновників у Signal. Там вони обговорювали плани ударів по Ємену.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Atlantic .

За словами Голдберга, 11 березня він отримав у соцмережі Signal запит від користувача під ім'ям Майкл Волц (це міг бути радник президента з нацбезпеки Майк Волц). Коли журналіст прийняв запит, його додали в чат "Houthi PC small group" (PC - це principals committee, у США таким чином позначають групу топчиновників у сфері нацбезпеки).

Загалом у чаті було 18 осіб, серед яких, імовірно, значилися держсекретар Марко Рубіо, глава Пентагону Піт Гегсет, глава нацрозвідки Тулсі Габбард, спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф і не тільки.

Зокрема, у чаті нібито глава Пентагону Піт Хегсет розкрив оперативні деталі тоді ще майбутніх ударів по Ємену, включно з інформацією про цілі, зброю, яку США збираються розгорнути, і послідовність атак.

Пізніше прес-секретар Ради національної безпеки Брайан Г'юз підтвердив, що чат американських чиновників був справжнім.

"Судячи з усього, це справжній ланцюжок повідомлень, і ми вивчаємо, як до нього було випадково додано номер (журналіста - ред.)", - зазначив Г'юз.

Юристи розповіли в коментарі The Atlantic, що дії Волца можуть порушувати законодавство США.

До речі, сьогодні 24 березня під час брифінгу президента США Дональда Трампа запитували про цю ситуацію. Він відповів, що не має про це інформації.

"Я нічого про це не знаю. Я не великий шанувальник The Atlantic. Для мене це журнал, який "виходить з бізнесу". Я думаю, що це не дуже хороший журнал. Але я нічого про нього не знаю", - зазначив президент США.