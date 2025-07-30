Засуджених відразу евакуювали: Мін'юст розповів про удар РФ по колонії на Запоріжжі

Міністр юстиції України Герман Галущенко відвідав виправну колонію в Біленькому на Запоріжжі, де росіяни вбили КАБами 16 людей. Ув'язнених евакуювали звідти відразу після російського обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства юстиції України.

"Разом із начальником Запорізької обласної військової адміністрації Іваном Федоровим міністр провів нараду з керівництвом колонії, під час якої обговорили порядок дій під час обстрілу, евакуацію засуджених, надання медичної допомоги постраждалим, масштаби руйнувань та подальші кроки щодо відновлення об'єкта", - сказано у повідомленні.

Галущенко ознайомився з наслідками російської атаки та підтвердив, що це був цілеспрямований теракт з боку росіян. Україна вже звернулася до міжнародних установ з вимогою зафіксувати цей акт терору.

Міністр додав, що засуджених евакуювали з колонії відразу після обстрілу. Зараз уважно вивчаються усі обставини атаки: зрозуміло, що ціллю ворога була саме Біленківська колонія.

Міністр ознайомився з наслідками удару, висловив співчуття родинам загиблих, а також наголосив на необхідності міжнародної реакції на цілеспрямований удар держави-агресора по пенітенціарній установі.

"У колонії є бомбосховища, і під час повітряних тривог засуджені туди спускаються. Але цього разу, на жаль, через характер удару скористатися укриттям було неможливо. Наразі ми вивчаємо всі обставини, включно з тим, як саме був завданий цей удар", - додав Галущенко.