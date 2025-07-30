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Осужденных сразу эвакуировали: Минюст рассказал об ударе РФ по колонии в Запорожье

Украина, Среда 30 июля 2025 22:53
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Осужденных сразу эвакуировали: Минюст рассказал об ударе РФ по колонии в Запорожье Фото: министр юстиции Украины Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Министр юстиции Украины Герман Галущенко посетил исправительную колонию в Беленьком на Запорожье, где россияне убили КАБами 16 человек. Заключенных эвакуировали оттуда сразу после российского обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства юстиции Украины.

"Вместе с начальником Запорожской областной военной администрации Иваном Федоровым министр провел совещание с руководством колонии, во время которого обсудили порядок действий во время обстрела, эвакуацию осужденных, оказание медицинской помощи пострадавшим, масштабы разрушений и дальнейшие шаги по восстановлению объекта", - сказано в сообщении.

Галущенко ознакомился с последствиями российской атаки и подтвердил, что это был целенаправленный теракт со стороны россиян. Украина уже обратилась в международные учреждения с требованием зафиксировать этот акт террора.

Министр добавил, что осужденных эвакуировали из колонии сразу после обстрела. Сейчас внимательно изучаются все обстоятельства атаки: понятно, что целью врага была именно Беленковская колония.

Министр ознакомился с последствиями удара, выразил соболезнования семьям погибших, а также отметил необходимость международной реакции на целенаправленный удар государства-агрессора по пенитенциарному учреждению.

"В колонии есть бомбоубежища, и во время воздушных тревог осужденные туда спускаются. Но на этот раз, к сожалению, из-за характера удара воспользоваться укрытием было невозможно. Сейчас мы изучаем все обстоятельства, включая то, как именно был нанесен этот удар", - добавил Галущенко.

Напомним, что ночью на 29 июля в Запорожской области под российский обстрел попала исправительная колония, расположенная возле населенного пункта Беленькое. В результате атаки погибли 16 и получили ранения 43 человека. Оккупанты сбросили на территории колонии четыре управляемые авиабомбы (КАБ).

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