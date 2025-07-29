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РФ зруйнувала приміщення пенітенціарного закладу в Запорізькій області

Вівторок 29 липня 2025 07:30
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РФ зруйнувала приміщення пенітенціарного закладу в Запорізькій області Фото: внаслідок обстрілу є постраждалі та загиблі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни цієї ночі вкотре атакували Запорізьку область. Внаслідок обстрілу пошкоджено пенітенціарний заклад та є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Вночі росіяни атакували один з пенітенціарних закладів області. На жаль, є загиблі та поранені", - йдеться у повідомленні.

Федоров уточнив, що внаслідок атаки зруйновані приміщення установи. Крім того, пошкоджені приватні будинки, які поруч.

Зазначимо, що пенітенціарний заклад - це установа виконання покарань. Тобто, тюрма, колонія, слідчий ізолятор або інший заклад, де утримують людей, які відбувають покарання або перебувають під слідством.

Обстріли Запорізької області

Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Запоріжжя та область, застосовуючи для цього дрони, ракети та авіабомби.

Наприклад, в ніч на 26 липня по області було запущено майже десяток дронів, в результаті чого сталися пожежі та зруйновано будинок.

Зокрема, в Запорізькому районі сталося кілька загорянь. Було пошкоджено нежитлову споруду. А ось в Пологовському районі пошкоджено склад фермерського господарства. Там же і був зруйнований приватний будинок.

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