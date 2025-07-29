РФ зруйнувала приміщення пенітенціарного закладу в Запорізькій області

Росіяни цієї ночі вкотре атакували Запорізьку область. Внаслідок обстрілу пошкоджено пенітенціарний заклад та є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Вночі росіяни атакували один з пенітенціарних закладів області. На жаль, є загиблі та поранені", - йдеться у повідомленні.

Федоров уточнив, що внаслідок атаки зруйновані приміщення установи. Крім того, пошкоджені приватні будинки, які поруч.

Зазначимо, що пенітенціарний заклад - це установа виконання покарань. Тобто, тюрма, колонія, слідчий ізолятор або інший заклад, де утримують людей, які відбувають покарання або перебувають під слідством.