Заступника військкома з Одещини викрили на корупції: йому загрожує до 10 років

Заступника начальника районного ТЦК та СП в Одеській області підозрюють у вимаганні та отриманні хабаря. Йому загрожує до 10 років тюрми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції в Одеській області.
За даними слідства, начальник відділення обліку мобілізаційної роботи пообіцяв за 3 тисячі доларів "винагороди" зняти чоловіка з бази розшуку осіб, який порушив правила військового обліку.
По гроші, які були передані двома траншами, відсилав свого підлеглого.
"Після передачі клієнтом другої частини хабаря в розмірі 2000 доларів правоохоронці затримали фігуранта", - розповіли у поліції.
Правоохоронці додали, що кошти вилучили як речові докази.
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди з використанням наданого їй службового становища, поєднаному із вимаганням).
Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10-ти років з конфіскацією майна.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 1 мільйон 211 тисяч 200 гривень.
Фото: заступника начальника районного ТЦК та СП в Одеській області підозрюють у вимаганні та отриманні хабаря (od.npu.gov.ua)
Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали військового з районного ТЦК, який за гроші обіцяв "домовитися", щоб людину не мобілізували. Це сталося також в Одеській області.
Крім того, в Одеській області співробітник ТЦК продавав повістки по 1000 доларів за штуку, поки його не зловили "на гарячому".
А от у Дніпрі військовослужбовця ТЦК затримали за підозрою в отриманні хабаря від військовозобов’язаного.
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