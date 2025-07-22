Заступника військкома з Одещини викрили на корупції: йому загрожує до 10 років

Інші затримання

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали військового з районного ТЦК, який за гроші обіцяв "домовитися", щоб людину не мобілізували. Це сталося також в Одеській області.

Крім того, в Одеській області співробітник ТЦК продавав повістки по 1000 доларів за штуку, поки його не зловили "на гарячому".

А от у Дніпрі військовослужбовця ТЦК затримали за підозрою в отриманні хабаря від військовозобов’язаного.

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