Заместителя военкома из Одесской области уличили в коррупции: ему грозит до 10 лет

Другие задержания

Напомним, ранее правоохранители задержали военного из районного ТЦК, который за деньги обещал "договориться", чтобы человека не мобилизовали. Это произошло также в Одесской области.

Кроме того, в Одесской области сотрудник ТЦК продавал повестки по 1000 долларов за штуку, пока его не поймали "на горячем".

А вот в Днепре военнослужащего ТЦК задержали по подозрению в получении взятки от военнообязанного.

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